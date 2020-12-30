الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واستواصلت اليوم أشواط الهجن بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُختتم غدًا على ميدان رماح، من خلال إقامة 32 شوطًا خُصِّص منها 16 شوطًا في الفترة الصباحية لـ"ثنايا"، منها 8 أشواط "عام"، ومثلها "مفتوح"، و16 شوطًا لـ"حيل وزمول" في الفترة المسائية، منها 8 أشواط "عام"، ومثلها "مفتوح".وخصصت الفترة الصباحية لثنايا "بكار وقعدان" لمسافة 8 كلم، حقق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المركز الأول في الشوط الثامن، وجاء الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان في المركز الأول بالشوط الأول، فيما حقَّق جابر المري بالمطية "غزل" أسرع توقيت في الفترة الصباحية بزمن قدره 12.27.394 دقيقة، وذلك في الشوط الخامس.وفي بقية الأشواط فاز كل من: حمد العجمي، حسين آل سالم، مهدي العرجاني، مبارك العجمي، محمد المري، عيد العطوي، علي العجمي، سفر الشريف، علي المري، عبدالله مري، عزام الشريف، سليم العامري، علي المري.وفي الفترة المسائية حقَّق سعيد أجتبي أسرع توقيت في الشوط التاسع عبر المطية "تراحيب" بتوقيت 12.41.957 دقيقة، قبل أن يحقق المركز الأول في الشوط العاشر أيضًا عن طريق المطية "صياد"، فيما فاز في بقية الأشواط كل من: عبدالله الجهني، فواز السبيعي، خالد القرشي، بندر الهاجري، علي المنصوري، ماطر العصيمي، موسى الموسى، سليمان الجهني، فلاح الهاجري، علي الشريف، عزام الشريف، راشد المري، مشعل الشريف، مسعود الزرعي.إلى ذلك تُختتم غدا سباقات الهجن من خلال إقامة 20 شوطًا مخصَّصة لـ"الرموز" على مسافتين 4 كلم، و8 كلم، سيكون منها 12 شوطًا "حقايق رموز، لقايا رموز، جذاع رموز" في الفترة الصباحية، مقسَّمة على 4 أشواط لكل فئة، فيما ستقام في الفترة المسائية 8 أشواط أربعة منها لـ"ثنايا رموز"، ومثلها لـ"حيل وزمول رموز".// انتهى //20:59ت م0197