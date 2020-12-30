الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسواصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على السلام بثلاثة أشواط مقابل شوط ليرفع رصيده لـ 38 نقطة, كما فاز الأهلي على الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ويرفع رصيده لـ 35 نقطة في المركز الثاني, كما فاز النصر على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة.وتقام غداً ثلاث مباريات حيث يلتقي الموج مع الاتحاد على صالة وزارة الرياضة بجدة 5.30 مساء ويقود اللقاء سعد اليحيوي كحكم أول وعبدالعزيز إسلام كحكم ثانٍ وعبدالعزيز العمري مسجلاً.ويلتقي الابتسام وضمك على صالة نادي الإتفاق بالدمام 5,30 مساء ويقود اللقاء أمين الطريفي حكم أول وعلي الشهراني حكم ثان وعادل البطاط مسجلاً.ويلعب الترجي والفيصلي على صالة نادي الخليج بسيهات 5,30 مساء ويقود اللقاء يعقوب السبت حكم أول وعبدالمحسن الجزيري حكم ثان وماهر المطوع مسجلاً.// انتهى //21:02ت م0198