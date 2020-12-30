إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطار عدن واستهدف أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية الجديدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تستنكر وتدين هذا الهجوم كونه عملاً إرهابياً، كما تدينه لأنه محاولة لتقويض الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ، ونتائجها الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في اليمن.وأضاف أن باكستان تحث المجتمع الدولي على ضمان احترام وحدة أراضي اليمن ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في البلاد.// انتهى //21:19ت م0201