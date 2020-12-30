الأمم المتحدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها أكملت بنجاح إجلاء 130 شخصاً من طالبي اللجوء في ليبيا، ونقلتهم بأمان إلى رواندا في رابع رحلة إجلاء جوية خلال عام 2020م.وأوضحت المفوضية في بيان صحفي اليوم، أن المجموعة ضمت رجالاً ونساءً وأطفالاً من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال، مشددةً على ضرورة بذل مزيد من الجهود من المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لهذه الفئات.وحثت المفوضية الدول المستقبلة على توفير مزيد من فرص إعادة التوطين لمساعدة المفوضية على نقل طالبي اللجوء المستضعفين من الوضع الصعب في ليبيا.يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلت خلال العام الحالي 811 لاجئاً وطالب لجوء من ليبيا، ويُسجل لديها حوالي 45 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا.// انتهى //23:08ت م0223