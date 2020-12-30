عمّان 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واستعادل فريقا شباب الأردن والعقبة بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة، رفع شباب الأردن رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع فيما رفع العقبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.وفي المباراة الثانية، تغلب فريق الصريح على السلط بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي، ليرفع السلط رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الصريح عند 20 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //23:09ت م0224