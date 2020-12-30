نواكشوط 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأوقفت وحدات الأمن بمحافظة إترارزة الموريتانية، شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين بدول أفريقيا الغربية.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أنه قُبض على هذه الشبكة المتكونة من 11 شخصاً، من ضمنهم خمسة أجانب بمدينة روصو وضواحيها، كما احتُجزت أربع آليات نقل موريتانية وزورق بحري سنغالي كانت بحوزة المجموعة.وأضافت أنها أحالت أفراد الشبكة إلى الجهات القضائية المختصة بمحافظة إترارزة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.وأشارت الوكالة إلى أن الفترة القريبة الماضية شهدت توقيف مئات المهاجرين غير الشرعيين كانوا في طريقهم إلى أوروبا.// انتهى //23:16ت م0225