أحد المسارحة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسقدم مركز النشاط الاجتماعي "بالشعفولية" التابع للجنة التنمية الاجتماعية بأحد المسارحة اليوم عرضا مسرحيا بعنوان" سكر زيادة"، قدمتها فرقة "خويد" المسرحية على خشبة "مسرح السان سيت" بالمحافظة، وسط حضور جماهيري محدود تطبيقا للاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.وأعادت المسرحية، توهج العرض المسرحي ومحبي هذا الفن بالمنطقة، لافتة أنظار واستحسان الجمهور، الذين أشادوا بالأدوار المقدمة، وبراعة أداء المشاركين والمشاركات، والاحترافية في تحويل القضايا المجتمعية إلى قالب كوميدي مميز.وأوضح مخرج المسرحية ضعافي الكليبي أن العرض من تأليف أنس حكمي وتمثيل أعضاء فرقة خويد للمسرحية ،مشيرا إلى أن مشاركة العنصر النسائي كانت مميزة وناجحة، وأن المسرحية سلطت الضوء حول ظاهرة إعلانات المشاهير المزيفة، واستغلال الحالات الإنسانية لزيادة عدد المتابعين بقالب كوميدي.// انتهى//23:23ت م0226