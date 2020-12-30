نواكشوط 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسقررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم، تمديد تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم المدرسي والعالي حتى 11 يناير القادم.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الحكومة الموريتانية كانت قد قررت في 11ديسمبر تمديد تعليق الدراسة إلى غاية 4 يناير القادم، وذلك مع موجة جديدة لتصاعد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وشهدت الموجة الجديدة من كورونا في موريتانيا تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات والوفيات المسجلة يوميا، مقارنة بعددها في الموجة الماضية.ووفق وزارة الصحة الموريتانية فقد بلغت حالات الإصابة الخطيرة اليوم بالفيروس أعلى مستوى لها منذ ظهوره في البلاد، إذ وصلت إلى 69 حالةً.// انتهى //23:27ت م0228