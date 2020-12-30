القاهرة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسحقق فريق المصري البورسعيدي انتصاراً ثميناً على ضيفه غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز، رفع المصري رصيده إلى تسع نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الدوري، فيما توقف رصيد غزل المحلة عند خمس نقاط في المركز العاشر.// انتهى //23:28ت م0229