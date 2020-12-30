الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن اعتداء (4) مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وقد تم القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //23:34ت م0231