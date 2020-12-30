الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسضمن برنامج التعاون بين وزارة الإعلام وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، استضافت الوزارة ورشة عمل بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعنوان " منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات " قدمها وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي .وفي مستهل الورشة رحب الدكتور الغامدي بالحضور، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والكلية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل المشترك وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.وتحدث وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية عن بناء الخطط الإعلامية والإستراتيجيات والمنهجية المتبعة في ذلك، إضافة إلى العناصر الأساسية المكونة للخطط الإعلامية.بعد ذلك تداخل المشاركون في الورشة من خلال النقاش وطرح الأسئلة حول مختلف محاور الورشة ودور الإعلام في الأزمات.وفي ختام الورشة عبّر وفد كلية القيادة والأركان عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على تعاونها بإقامة مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون بين الجانبين ، كما قدم وفد الكلية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .// انتهى //23:45ت م0233