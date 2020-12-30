سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف زيارات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الفرع بالجوف سامي بن سعود الرويلي أنه جرى ضبط 10 مخالفات خلال 226 جولة نفذت الأسبوع الحالي ، وطبقت العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بحقها.ووأكد أن الفرع يتابع تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية ، التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يعد مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية مقدرة بـ 10,000 ريال.// انتهى//23:45ت م0234