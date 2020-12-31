عام / الولايات المتحدة تسجل 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا
الخميس 1442/5/16 هـ الموافق 2020/12/31 م واس
واشنطن 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (المستجد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,432,125 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 337,419 حالة وفاة.
// انتهى //
00:13ت م
0236