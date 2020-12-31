واشنطن 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 5.00 نقاط، أو 0.13 في المئة ليغلق عند 3732.04 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 73.89 نقطة، أو 0.24 في المئة، إلى 30409.56 نقاط.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 19.78 نقطة، أو 0.15 في المئة، إلى 12870.00 نقطة.// انتهى //01:01ت م0238