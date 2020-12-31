القاهرة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 56 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 411 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111451 حالة حتى اليوم .وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها، و 7576 حالة وفاة.//انتهى//02:43ت م0240