لندن 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسحصل مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية مما يعني أنه أصبح الآن قانونا رسميا في بريطانيا.ويحدد التشريع الذي أطلق عليه رسميا قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية) لعام 2020، القواعد التجارية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي بدءا من الأول من يناير 2021.وكان قد تم عرض القانون على البرلمان البريطاني حيث وافق عليه النواب المنتخبون في مجلس العموم بأغلبية 521 صوتا ومعارضة 73 عضوا.ثم حصل مشروع القانون على موافقة مجلس اللوردات، بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المناقشات.وبعد نتيجة مجلس اللوردات، منحته الملكة إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية، ليتحول مشروع القانون رسميا إلى قانون بريطاني.// انتهى //04:18ت م0246