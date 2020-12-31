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الخميس 1442/5/16 هـ الموافق 2020/12/31 م واس
الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يدعو أمير قطر للقمة الخليجية 41
القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو
أمير الرياض يطلق مبادرة تنمية المجتمع المحلي بالمحافظات "تمكين"
أمير جازان يدشن مشروعات صحية بـ154 مليون ريال
أمير نجران يشيد بدور جمعية رعاية الأيتام
فهد بن سلطان يتابع مشروعات "أنسنة تبوك"
فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القصيم والتخصصي
إطلاق حملة "الخوارج شرار الخلق" في الجوف
التعليم عن بعد قصة نجاح متعددة الأطـراف
المملكة تودع 2020 بصناعة القرار العالمي
شوريُّون يطالبون بخطط توظيف مناطقية لخفض معدلات البطالة
تعافي 170 حالة وتسجيل 113 إصابة مؤكدة
كوفيد- 19 امتحان نجحت فيه دول الخليج وآسيا وأخفق العالم الأول
نجاة أعضاء الحكومة اليمنية من هجوم على مطار عدن
"التحالف": إسقاط "مفخخة" استهدفت قصر المعاشيق
"الوفاق الليبية" تؤكد التزامها بتنفيذ المسارات الأمنية والعسكرية
حزب "الإسرائيليون" يقلص مقاعد نتنياهو وساعر
فلسطين تحذر من «أسرلة» القدس
الديموقراطيون يتهمون ترمب بتهديد أمن ووحدة أميركا
بريطانيا.. خارج مظلة الاتحاد الأوروبي
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