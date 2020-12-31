الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يدعو أمير قطر للقمة الخليجية 41القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسوأمير الرياض يطلق مبادرة تنمية المجتمع المحلي بالمحافظات "تمكين"أمير جازان يدشن مشروعات صحية بـ154 مليون ريالأمير نجران يشيد بدور جمعية رعاية الأيتامفهد بن سلطان يتابع مشروعات "أنسنة تبوك"فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القصيم والتخصصيإطلاق حملة "الخوارج شرار الخلق" في الجوفالتعليم عن بعد قصة نجاح متعددة الأطـرافالمملكة تودع 2020 بصناعة القرار العالميشوريُّون يطالبون بخطط توظيف مناطقية لخفض معدلات البطالةتعافي 170 حالة وتسجيل 113 إصابة مؤكدةكوفيد- 19 امتحان نجحت فيه دول الخليج وآسيا وأخفق العالم الأولنجاة أعضاء الحكومة اليمنية من هجوم على مطار عدن"التحالف": إسقاط "مفخخة" استهدفت قصر المعاشيق"الوفاق الليبية" تؤكد التزامها بتنفيذ المسارات الأمنية والعسكريةحزب "الإسرائيليون" يقلص مقاعد نتنياهو وساعرفلسطين تحذر من «أسرلة» القدسالديموقراطيون يتهمون ترمب بتهديد أمن ووحدة أميركابريطانيا.. خارج مظلة الاتحاد الأوروبي// يتبع //06:02ت م0003