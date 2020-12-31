وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الريادة التقنية ) : يشهد قطاع الاتصالات في المملكة العديد من التحولات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، التي تدعم تحقيق رؤية 2030، وتستهدف تحويل كافة القطاعات من الأداء التقليدي إلى الإلكتروني، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص، وتحويل المملكة إلى نموذج مثالي للمجتمع الرقمي والحكومة الرقمية، ونشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الجوانب التي تهم المجتمع، وتوفر له الخدمات بصورة ميسرة ومتطورة.وواصلت : ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، لتؤكد النقلة التي تعيشها المملكة في هذا الاتجاه، وجهودها المستمرة لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته، وتوسيع التنمية المستدامة، وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة، والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.وبينت : وخلال هذا الأسبوع تم الإعلان عن استقطاب إحدى الشركات التقنية العالمية المشهورة للسوق السعودي، من خلال الشراكة الاستثمارية بين مجموعة «إس تي سي» وشركة «علي بابا كلاود» وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، وهذه الشراكة ستعمل على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وتدعيم وتطوير ريادة الأعمال، ومبادرات الابتكار والتحول، وتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للإدارة والتدريب للمجموعة الصينية في المنطقة التي اختارت مدينة الرياض لتكون مركزاً لعمليات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.// يتبع //06:02ت م0004