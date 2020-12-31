وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( حماية الإنسان.. وتحقيق الاستقرار ) : الأهداف النبيلة والمساعي الـسامية والـدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، في سبيل حماية حقوق الإنسان إقليميا ودولـيا، وحرصها علـى إرساء الأمن والاستقرار، هي جهود تعكس حرص الدولة على حفظ النفس البشرية وتحقيق بيئة مزدهرة تضمن لها جودة الحياة المأمولة.وبينت : حين نمعن في تجديد مجلـس الـوزراء، في جلسته الاعتيادية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ، «حفظه الله» ، دعوة المملـكة لـلـدول الحلـيفة والـصديقة والمؤسسات المالـية والـدولـية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، والبدء في إعفائه من الديون، تزامنا مع الترحيب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والذي طالما تطلعت المملكة إليه، وبذلت مساعيها لتحقيقه، والتأكيد على مواصلة تقديم جميع سبل الـدعم الممكنة لـضمان أمن السودان وتنميته وازدهار شعبه الشقيق.وأضافت : وتعبير المجلـس، عن إدانة المملـكة وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية والتي كان آخرها الـهجوم بقاربٍ مفخخ علـى سفينة مخصصة لـنقل الـوقود في جدة، مؤكدا أن هـذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الـدولـي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه الـبيئي، مما يتطلب من المجتمع الـدولـي اتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية الـتي تنفذها وتدعمها، وكذلـك إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الـذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.// يتبع //06:02ت م0005