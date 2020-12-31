إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وجيبوتي على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في المجالات التجارية والثقافة والدفاع، وعزم باكستان على فتح سفارة لها في جيبوتي.واهتمت بإدانة واستنكار باكستان بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية الجديدة في مطار عدن، واعتبرته محاولة لتقويض الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لدعم السلام في اليمن.وأنبأت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في باكستان إلى أكثر من 10 آلاف حالة وفاة منذ ظهور الفيروس.وأشارت إلى الأبحاث التي أظهرت بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أقبل خطراً وأخف شدة مقارنة بالسلالة الأولى.وتناولت بدء باكستان العمل على إنتاج الجيل الثالث من مقاتلات "جي أف ـ 17 الرعد" لتعزيز القدرات الدفاعية لقواتها الجوية.وتطرقت إلى إجراء القوات البحرية الباكستانية أمس عرضا ناجحا لإطلاق الصواريخ من سطح إلى جو.وعرجت إلى اتفاق باكستان وأوزباكستان على سرعة تنفيذ مشروع خدمة قطار البضائع عبر أفغانستان، وتوسيع المشروع في المستقبل إلى باقي جمهوريات آسيا الوسطى لتعزيز التجارة الإقليمية.وأخبرت عن مقتل عشرة مسلحين من عناصر حركة طالبان بغارة جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم فرح غرب أفغانستان.وتناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الصحية في الهند عن تسجيل ست إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أشخاص عائدين من بريطانيا.// انتهى //07:25ت م0009