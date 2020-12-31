طرابلس 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تجديد رئيس مجلس النواب عقيله صالح، التزامه بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة، بهدف حل الأزمة الليبية سياسيا، موضحا أن الحوار السياسي اتفق على مسارات هدفها وقف الاقتتال وحقن الدماء، ‏وأنه سيتم حاليا وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة.وأشارت إلى عقد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اجتماعا مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، مؤكدين دعمهم الكامل لنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به، مرحبين بعمليات تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، وحثوا على إحراز تقدّم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراته وسرت.وتناولت مطالبة وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، روسيا، بدعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يتعين على الليبيين اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة.وأخبرت عن تأكيد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن العملية العسكرية في ليبيا ما تزال هشة، لكن روما متمسكة بالحفاظ على وحدتها، وعدّ ذلك هدفًا «لن تتراجع عنه»، مفيدا أن الأزمة الليبية كانت دائما محور اهتماماتنا وسياستنا الخارجية، وأن إيطاليا لن تتخلى عن ضمان أمان واستقرار ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على إعلان الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الليبية، جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة آخر المستجدات والبحث في الخطوات القادمة، ونتائج اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء لجنة الحوار.// انتهى //07:42ت م0010