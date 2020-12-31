حفر الباطن 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واستفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، مقر مهرجان حفر الباطن للصقور، الذي ستنطلق فعالياته يوم غدٍ وتستمر مدة اسبوع.وأطلع سموه على حجم الاستعدادات ومستوى جاهزية الموقع لاستقبال المشاركين والضيوف، موجهاً كل اللجان التنظيمية ببذل الجهود ليكون المهرجان على أعلى المستويات وعلى قدر التطلعات، مشدداً على تذليل كل العقبات لتوفير بيئة لائقة بالهواية، وباسم محافظة حفر الباطن.وأكد سموه أن المسؤولية كبيرة تجاه الموروث الثقافي لبلدنا ولمجتمعنا، ونجاح النسخة الثانية هو امتداد للنجاحات الكبيرة التي تحققت في النسخة الأولى من مهرجان حفر الباطن للصقور، وكل هذه النجاحات تتسق مع الأهداف التي يسعى لتحقيقها نادي الصقور السعودي، مشيراً إلى أن لقب "عاصمة الربيع" الذي بدأ يتردد منذ النسخة الأولى يضاعف المسؤولية، ويلزمنا ببذل أقصى الجهود وتسخير كل الطاقات للحفاظ على هذا المكسب وتعزيزه في نجاحات تتبعها نجاحات.وشهد المهرجان قبل انطلاقه مشاركة واسعة للمشاركة بالتحدي لجميع الراغبين السعوديين والخليجيين والمقيمين، سواء كان تصنيفهم ملاك أم محترفين، وتتنوع مسابقاته على سباق الملواح لكافة أنواع الطيور "الحرار والجيره، والشواهين، والتتبع، والقرموشة"، ولفئتي "الفرخ والقرناس"، وخصص للمتسابقين الملاك المحليين من مواطنين ومقيمين، إضافة الى مسابقة الطلع للطيور الحرار.كما خصصت مسابقة تعـد الأولى من نوعها بين السباقات في المملكة لشوط التحدي لكسر الرقم القياسي في سباق الملواح "خلط" لجميع أنواع الطيور بفئتيها، وبمشاركة مفتوحة من الملاك والمحترفين السعوديين والخليجيين.يذكر أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية مجزية عالية القيمة لمختلف سباقات المهرجان، إضافة إلى الجائزة الكبرى الخاصة بشوط التحدي "كسر الرقم القياسي" يحصل الفائز على سيارة جيب لكزس 2021م.// انتهى //09:08ت م0012