سكاكا 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسوجّه صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمانةَ المنطقة وبلدياتها والجهات ذات العلاقة في المنطقة بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات ؛ لاستقبال زائريها من داخل المنطقة وخارجها.وشدد سموه على الجهات المعنية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية وتطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على مخالفيها من جميع القطاعات والأفراد، مع التركيز على جهود التوعية.// انتهى //14:29ت م0146