جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسنظم مجلس الصناعة بغرفة جدة اليوم، لقاءً تعريفياً بآلية عمله والخطط والأهداف التي تسهم في نهضة واستمرارية المشروعات الصناعية التنموية في ظل بنية محافظة جدة الاقتصادية وميزتها التنافسية، بحضور أعضاء اللجان الصناعية بغرفتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، مما يعزز دور المجلس كممثل لمجتمع الأعمال الصناعي وصوت القطاع الخاص في تذليل الصعاب والتسهيل عليه في النهوض وتطوير الاستثمارات المختلفة.وقدم رئيس مجلس الصناعة بالغرفة المهندس مازن جوهر، عرضاً يحكي تجربة الغرفة في التحول من اللجان القطاعية إلى المجالس، لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.ونوه جوهر باكتمال منظومة هذا المجلس في محاكاة المجالس القطاعية الأخرى للغرفة الذي يمثل أعضاءه جميع شرائح قطاع الأعمال الصناعي، مبرزاً التعاون القائم بين غرف جدة والمدينة ومكة، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الأفكار وتبني المبادرات ذات الطابع الاستثماري الصناعي، إضافة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزات التنافسية في المجال الصناعي في ظل ما تشهده المملكة من طفرة صناعية كبرى.من جانبه، عرّفَ نائب رئيس مجلس الصناعة بغرفة جدة رائد الطيار، برسالة المجلس وتوجهه في خدمة العاملين بالقطاع الصناعي والمستثمرين فيه من مجتمع الأعمال بجدة، باعتباره أحد المجالس القطاعية التي طورتها الغرفة بآلية جديدة، لتسهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبني مبادراتها وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة.وقدم أعضاء اللجان الصناعية بغرفتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في ختام اللقاء، عدداً من المقترحات ترسخ جسور التعاون بين هذه الغرف، بالصورة التي ترقى لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الصناعي وخدمة مجتمع الأعمال، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية.// انتهى //14:31ت م0147