عنيزة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسنفذ مكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم أمس ، فعاليات البرنامج التطوعي لخدمة البيئة بعنوان " عيش صحاري " بمحافظة عنيزة ، بالتعاون مع بلدية محافظة عنيزة وإدارة الزراعة ، واستمر مدة يومين ، وذلك في منتزه الغضا البري بالمحافظة.وأوضح مدير مكتب وزارة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني أن اليوم الأول شهد تجهيز أكثر من 5000 عبوة توعوية تحتوي أكياس نفايات وأكياس حفظ الطعام ومنشورات توعوية، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف المتنزهين بمنتزه الغضا وعابريه ، ويهدف إلى تنظيف المنتزهات البرية والمحافظة عليها، وزراعة الأشجار الموسمية، وتعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية .وأضاف السناني أن البرنامج حظي بإقبال شبابيٍّ وتفاعل مجتمعي من خلال تسجيل 50 شاباً متطوعاً ، بالإضافة إلى 30 شاباً احتياطياً .// انتهى //14:41ت م0148