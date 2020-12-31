اجتماعي / "وارف رفحاء" توزع أكثر من 6 آلاف منتج خلال الـ 30 يوماً الماضية
الخميس 1442/5/16 هـ الموافق 2020/12/31 م واس
رفحاء 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس
وزعت جمعية وارف الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال 30 يوماً الماضية 6,080 منتجاً مختلفاً لمستفيديها، شملت 1,200 سلة غذائية متنوعة ،و 1,600 بطانية شتوية، و 280 فروة شتوية, و 1,200 حقيبة شتوية متنوعة, و 1,800 كرتون من التمور.
وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر للمانحين والشركاء لتجاوبهم ودعمهم السخي والمستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.
// انتهى //
14:43ت م
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