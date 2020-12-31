رفحاء 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسوزعت جمعية وارف الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال 30 يوماً الماضية 6,080 منتجاً مختلفاً لمستفيديها، شملت 1,200 سلة غذائية متنوعة ،و 1,600 بطانية شتوية، و 280 فروة شتوية, و 1,200 حقيبة شتوية متنوعة, و 1,800 كرتون من التمور.وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر للمانحين والشركاء لتجاوبهم ودعمهم السخي والمستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.// انتهى //14:43ت م0149