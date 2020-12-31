عمّان 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وقد راجع العيادات أمس الأول 252 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 123 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 29 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضا ، وراجع 13 مريضا عيادتي الأسنان.كما تم استقبال 28 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 13 صورة أشعة ل 9 مرضى، كما تم إعطاء 77 لقاحا ل28 مريضا، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضا واحدا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 179 وصفة طبية.//انتهى//15:54ت م0169