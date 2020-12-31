جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسيطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز غدًا الحملة البيئية السنوية "قوافل أصدقاء البيئة" لنشر ثقافة إعادة تدوير الورق بين أفراد المجتمع ، ورفع الوعي المجتمعي للحفاظ على سلامة البيئة.وتغطي الحملة 16 موقعًا من مختلف أحياء محافظة جدة، حيث سيتم توفير شاحنة مخصصّة لجمع الأوراق التالفة بجميع أنواعها مثل الكتب في كل حيّ من الأحياء المشمولة في الجدول، ليُعاد تدويرها لاحقًا بشكلٍ آمن على البيئة وعلى صحة الإنسان.وتُعد حملة قوافل أصدقاء البيئة امتدادًا للمبادرة الرئيسية (لا ترمها بل أوقفها) التي انطلقت منذ عام 2012م .// انتهى //15:55ت م0170