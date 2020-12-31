مأرب 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2,000 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.//انتهى//16:16ت م0176