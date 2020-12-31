الدمام 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية اليوم ورشة عمل عن بُعد تتمحور حول الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.وقدم وأدار الورشة رئيس لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، بمشاركة نائب دائرة محافظة الاحتيال بالبنك العربي الوطني فلاح العبسي، الذي أوضح أن الاحتيال هو ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للكسب المالي أو الوصول لمعلومات معينة، أو لتسهيل عملية للكسب لطرف معين، وتكون نتيجتها خاسرة لطرف آخر، هذه العملية تتم في الغالب بموجب ثلاثة عوامل يٌطلَق عليها مثلت الاحتيال وهي (الحاجة والفرصة والتبرير).وحذر العبسي من حالة التجدد في وسائل الاحتيال المصرفية، وخاصة تلك التي تعتمد الهندسة الاجتماعية للوصول إلى المعلومات والأموال، مؤكدا أن الاحتيال المصرفي هو خطوة لمشكلة أكبر هي غسيل الأموال، الذي هو في الأصل عملية ناجمة عن الاحتيال، وأن هناك جهدا مركزيا يشرف عليه البنك المركزي لمواجهة هذا التوجه.وأشار نائب دائرة محافظة الاحتيال بالبنك العربي الوطني إلى أن مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال تتم في الوقت الحاضر من خلال لجان مركزية يشرف عليها البنك المركزي السعودي، إذ يتم مراقبة الحسابات التي تخرج عن الإطار أو تكون محل شك .ومن جهة أخرى نظمت غرفة الشرقية يوم أمس لقاءً عن بُعد مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف .وأوضح اليوسف خلال اللقاء أن الصندوق ينطلق من رؤية تؤكد على موارد بشرية وطنية مبادِرة ومنتجِة، ورسالة مفادها تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية من خلال مبادرات فعّالة عالية التأثير تُقدَّم بالشراكة مع الأطراف المعنية الرئيسية بمنظومة سوق العمل.وبيّن مدير فرع الصندوق أن خدمات الصندوق وأنشطته تتم من خلال 22 فرعا في عموم المملكة، و 49 مركزا للتأهيل،7 منها تعمل عن بُعد، و 7 مكاتب للتوظيف، 6 منها تعمل في الجامعات، وتقوم جميعها باستقطاب الكوادر الوطنية لشغل الفرص الوظيفية في سوق العمل، وعقد لقاءات توظيفية، وما شابه ذلك .// انتهى //16:37ت م0177