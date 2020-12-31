المنامة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,489.78 بارتفاع قدره 13.58 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 650.19 بانخفاض قدره 1.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و12 ألفا و956 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 706 آلاف و717 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.// انتهى //16:51ت م0180