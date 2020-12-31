السيح 16 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسافتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، فعاليات مهرجان الشتاء بمدينة السيح ، الذي تنظمه بلدية الخرج بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ، وذلك في مقر المهرجان غرب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية.وتجول الماضي في أجنحة وأركان المهرجان واستمع إلى شرح واف من اللجنة المنظمة وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.ويشتمل المهرجان الذي يستمر عشرة أيام على العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التراثية والثقافية والترويحية التي تعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج ، وعروض من الموروث الشعبي ، وفعاليات ترفيهية مخصصة للأطفال ، بجانب مسرح الطفل ، وركن خاص للرسم بمشاركة نخبة من الرسامين ، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي تعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية. // انتهى //18:11ت م0194