بيروت 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأدانت لبنان "التفجيرات الارهابية التي طالت مطار عدن الدولي بعيد هبوط الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة".وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان اليوم، عن خالص التعازي والمواساة"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى الأبرياء، والتي كانت من ضمنهم المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبنانية يارا خواخة".وأكدت الوزارة دعمها "للجهود التي تنهي صفحة المآسي وتعيد الاستقرار والأمان لليمن والإخوة اليمنيين".// انتهى //18:15ت م0195