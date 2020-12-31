جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأطلقت أمانة محافظة جدة اليوم ، المرحلة الثانية من حملتها التوعوية " لسلامتنا نلتزم"، في سبعة مواقع بمشاركة 200 متطوعا.وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لمُرتادي المراكز التجارية وعلى الوجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية ، وتستمر الحملة ثلاثة أشهر ، حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يوما في مراكز : الردسي – العرب – الأندلس – المحمل – بجانب الواجهة البحرية - وشاطئ الإسكندرية – ومنطقة جدة التاريخية.// انتهى //18:23ت م0198