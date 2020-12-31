الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسعقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) اليوم، اجتماعاً مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات "مشروعات" ومركز كفاءة تحقيق الإنفاق، وذلك بمقر مركز "مسار" بالرياض.وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون واعتماد منشآت وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون واعتماد الأكاديميات والمعاهد التدريبية ذات العلاقة.حضر اللقاء من جانب الهيئة مديرو عموم مركز "مسار"، وممثلٌ من إدارة الشراكات بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات في برنامج "مشروعات" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.// انتهى //18:24ت م0199