الخرطوم 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور "اليوناميد" اليوم، وستبدأ في سحب قواتها غدا الأول من يناير من العام الجديد.وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة الخارجية أنه بنهاية اليوم 31 ديسمبر تكون صفحة وجود اليوناميد في السودان قد طويت ووضعت حدا لوجودها الذي دام 13 عاما، وانتهى بعد مفاوضات ماراثونية مضنية وسوف تبدأ في سحب جميع قواتها يوم غد مع بدء العام الجديد .وأضاف أن مجلس الأمن الدولي سيشرع في اتخاذ تدابير جديدة بشأن وجود قوات رمزية قوامها 270 جنديا وفقا للبند السادس.// انتهى //18:45ت م0202