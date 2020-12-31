بيروت 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأنتهك زورقاً حربياً تابعاً لسلاح البحر الإسرائيلي سيادة المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة 166 متراً، حيث أقدم عناصره على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم بانه تزامناً، سُجّلت 4 انتهاكات جوية من قِبل طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية، وعلى الأثر شرعت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //18:48ت م0204