عام / انطلاق فعاليات معرض "هلا بريدة" للتسوق
الخميس 1442/5/16 هـ الموافق 2020/12/31 م واس
بريدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس
انطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة معرض " هلا بريدة للتسوق " اليوم ، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض بمتنزه القصيم الوطني ببريدة ، والذي يمتد لـ30 يوما ، وسط تطبيق كفاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .
حيث يهدف معرض هلا بريدة إلى تطوير ونمو صناعة المعارض والمؤتمرات بمنطقة القصيم، واستقطاب المعارض النوعية المميزة والمختلفة ، وتسجيل دور المنطقة على خارطة المعارض والمؤتمرات، وإبراز مكانتها على مستوى المملكة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمعارض توعوية وتثقيفيه تعني بطبقات المجتمع المتعدده .
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19:02ت م
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