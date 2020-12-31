بريدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسانطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة معرض " هلا بريدة للتسوق " اليوم ، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض بمتنزه القصيم الوطني ببريدة ، والذي يمتد لـ30 يوما ، وسط تطبيق كفاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .حيث يهدف معرض هلا بريدة إلى تطوير ونمو صناعة المعارض والمؤتمرات بمنطقة القصيم، واستقطاب المعارض النوعية المميزة والمختلفة ، وتسجيل دور المنطقة على خارطة المعارض والمؤتمرات، وإبراز مكانتها على مستوى المملكة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمعارض توعوية وتثقيفيه تعني بطبقات المجتمع المتعدده .// انتهى //19:02ت م0209