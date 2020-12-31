الأمم المتحدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيد التزامهما بمواصلة مساعدة حكومة وشعب السودان في تكريس المكاسب المحققة في عملية السلام وتطبيق خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.وأشار فكي وغوتيريش، في بيان صحفي مشترك اليوم، إلى قرارين صادرين من كل من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم 30 نوفمبر 2020، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 ديسمبر، بشأن إنهاء ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف السودانية إلى ضمان الخفض التدريجي المنظم والآمن لليوناميد خلال الأشهر الستة المقبلة وفترة تصفيتها اللاحقة.// انتهى //19:04ت م0210