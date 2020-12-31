الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واستفقد رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، ميدان فروسية رماح، في زيارة قام بها سموه تجول من خلالها على مرافق الميدان واطّلع على استعدادات الميدان لموسم السباقات الحالي، وكان في استقباله لدى وصوله وكيل محافظ محافظة رماح مبارك الودعاني ومدير الميدان فالح أبو اثنين وعدد من ملاك الخيل.واستمع سموه إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية وما سيتم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.وتابع سموه خلال زيارته مجريات الشوطين الرابع والخامس، وتوج الفائز بالشوط الرابع على كأس نادي سباقات الخيل للجواد هاف مون ومالكه محمد الدهام، وتوج الفائز بالشوط الخامس للجواد الموت الحمر لمالكه شبيب أبو اثنين.ورافق الأمير بندر بن خالد في جولته التفقدية كلا من أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر ومستشار شؤون الميادين في نادي سباقات الخيل سعود الفراج ومدير السباقات بالنادي سالم بن محفوظ.// انتهى //19:38ت م0215