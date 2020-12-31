المجمعة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واستغلب فريق النصر على مستضيفه فريق الفيصلي 2-3 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للنصر الهدف الأول اللاعب "إمرابط" عند الدقيقة 25، ليضيف اللاعب "سلطان الغنام" الهدف الثاني عند الدقيقة 40، وعند الدقيقة 86 سجل اللاعب رائد الغامدي الهدف الثالث، فيما سُجلت أهداف الفيصلي عند الدقيقة 68، 85 عن طريق اللاعب "تفاريس".// انتهى //20:29ت م0222