الريث 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل أهالي محافظة الريث بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة، وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم ألقيت كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم مفرح بن يحي الريثي، استعرض فيها ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، معرباً عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان، نظير اهتمام سموه بالمحافظة التي تحتضن العديد من المواقع السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف الزوار والسياح على مدار العام.عقب ذلك، دشن سمو أمير المنطقة ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة؛ في مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم والكهرباء، إضافة لمشروعات بلدية تشمل طرق وحدائق ومسطحات خضراء، ودرء أخطار السيول، وملاعب ومشروعات الأنسنة، وعدد من المشروعات التنموية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ٨٥ مليون ريال.حضر الحفل، وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة.// انتهى //20:54ت م0224