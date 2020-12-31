الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واساختتمت فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي استمرَّت على مدى شهر ديسمبر 2020، بإعلان الفائزين في أشواط الرموز في سباقات الهجن "إحدى الفعاليات المصاحبة للمهرجان"، وتسليمهم الجوائز من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لسباقات الهجن، ونائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، محمد المسحل اليوم بالمنصَّة الملكية لميدان سباقات الهجن برماح.وخلال الحفل، أعرب محمد المسحل عن سعادته بتمثيل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين في هذا الحفل، ومشاركة سمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد في تتويج الفائزين بهذا السباق الذي يأتي ختاماً طيبًا ورائعاً لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة.وقال المسحل: "حبانا الله قيادة حكيمة وسخيَةً على كل قطاعاتنا، وهذا المهرجان وصله دعم سخي وتاريخي، وفي ظل الجائحة التي أضرَّت العالم كله؛ وفقنا الله العلي القدير أن نصل بهذا المهرجان لهذا النجاح، ثم بدعم من قيادتنا الحكيمة ومتابعة دقيقة ومستمرة من رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين لكل جنبات هذا المهرجان الكبير.ورفع المسحل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل - حفظهما الله - على هذا الدعم السخي وغير المحدود لقطاع الإبل وقطاع الهجن، اللذين تتابعهما شريحة كبيرة من مجتمعنا العربي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، مكرِّراً شكره للأمير فهد بن جلوي، ولكافة الزملاء الذي عملوا على التجهيزات قبل شهر من بدئها، ولكافة القطاعات التي عملت على إنجاز المهرجان.وشهدت مسابقات المزاين في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إقامة 34 شوطاً، شارك فيها 739 متسابقاً، منهم 603 سعوديين و78 إماراتياً، و54 كويتيّاً، وبحريني، وعراقي، وروسي، وفرنسي، وأمريكيان.فيما بلغت أعداد الإبل المشاركة 6044 متناً، تأهل منها للتحكيم النهائي 381، فاز منهم 211، فيما بلغت حالات العبث 76 حالةً، منها (61) حالة تمطيط، (14) حالة حقن، (1) تغير لون شعر.واستبعدت (27) بسبب تسنين، (16) تهجينا، (13) لونا، (2) خراج، (2) وسم، (2) جروح، (18) أمراضا جلدية، وبلغت كمية الأعلاف (499) كيس شعير، وكمية البرسيم (3810) لبنات.وأقيمت 34 شوطًا لاختيار المراكز الأولى في سبع فئات رئيسة وهي: الفحل وإنتاجه "جميع الألوان"، كأس النادي "جميع الألوان" مفاريد دق/جل، "جميع الألوان، بيرق المؤسس "مجاهيم"، كأس الملك "مجاهيم"، شلفا ولي العهد "مجاهيم"، نخبة النخبة "مجاهيم".وكان ختام النسخة الخامسة للمهرجان من خلال سباقات الهجن التي انطلقت الأحد الماضي في ميدان رماح، واستمرَّت على مدار خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية، شهدت إقامة 164 شوطًا، وبمشاركة قرابة ألفي مطية.وتراوحت مسافة السباقات بين 4 كلم، و5 كلم و6 كلم و8 كلم للفئات "حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول" فيما كان الختام الخميس 31 ديسمبر بأشواط الرموز.// انتهى //21:00ت م0225