أديس أبابا 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا مندوب المملكة لدى الاتحاد الأفريقي سامي بن جميل عبدالله في أديس أبابا اليوم، بمعالي وزيرة المرأة والشباب والأطفال الإثيوبية فلسن عبدالله.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:49ت م0229