الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واستعادل فريق الهلال مع ضيفه فريق الشباب، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدف الشباب اللاعب فابيو مارتنيز وذلك عند الدقيقة 14 من الشوط الأول، قبل أن يعادل النتيجة الهلال عن طريق اللاعب صالح الشهري عند الدقيقة 87 من عمر اللقاء.وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه لـ 24 نقطة محتلًا المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الشباب لـ 19 نقطة في المركز الثالث في سُلّم الترتيب .// انتهى //22:18ت م0233