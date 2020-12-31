الظهران 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسيُطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، يوم غدٍ موسم "إثراء داون تاون" في نسخته الأولى، عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والدورات التدريبية المتنوعة.وسيقدم خلال هذا الموسم، الذي يستمر حتى الـ 20 من شهر ذي القعدة القادم، باقة من الألعاب المعرفية، في 6 مسارات، (تذوّق، تسوّق، روّق، استكشف، تعلّم والعب)، وستُعرض أفلام متنوعة للعوائل، وأعمال فنية وتفاعلية من قبل الفنانين العالميين، ومجموعة من الإستديوهات التي تستضيف ورش عمل وأنشطة معرفية مختلفة، إلى جانب تنظيم بازار متنوع ومتجدد شهريًا مليء بالملابس والإكسسوارات والهدايا التذكارية التي تمنح الزوّار متعة المعرفة، إضافةً إلى افتتاح مجموعة من المطاعم في ساحة الطعام الخارجية للمركز .ويهدف موسم "إثراء داون تاون"، إلى إتاحة الفرصة للزوّار والمهتمين من مختلف الفئات العمرية؛ لخلق بيئة إبداعية مليئة بالتجارب والأنشطة الفريدة، تُسهم في تنمية وتطوير جوانب الإبداع والتجديد المستمر في حقول الفكر والثقافة والابتكار والفنون، واستكشاف حرف ومهارات فريدة من خلال فعاليات صُمّمت بشكل ابتكاري لإحداث أثر إيجابي وملموس في الفرد والمجتمع.ويُعد مركز (إثراء) منصةً تُجمع فيها المواهب للتعلّم والتجربة ومشاركة الأفكار من خلال البرامج والأنشطة الإبداعية، التي ستكون ضمن سلسلة من الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية.// انتهى//.22:18ت م0234