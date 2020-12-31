الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان الحمضيات الخامس بمحافظة الحريق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .وقال سموه كنت أود أن أكون معكم وبينكم هذا اليوم للمشاركة في حفل انطلاق فعاليات مهرجان الحمضيات الخامس بمحافظة الحريق، والذي يمثل نموذجا للبرامج التنموية التي تحرص إمارة المنطقة على تعزيزها في كافة المحافظات، والتي تعد استثماراً للميز النسبية في محافظة الحريق، مضيفاً سموه، أشكر القائمين على هذا المهرجان والجهات الداعمة والراعية والشكر موصول أيضاً للمنتجين والمزارعين والمشاركين في هذا المهرجان، الذين أثروا المهرجان بنوعيات وإنتاج مميز، حتى أصبح هذا المهرجان مميزاً على مستوى مهرجانات المنطقة والمملكة عموماً، حفظ الله المليك وولي عهده وحفظ الله الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.من جهته ثمن محافظ الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجرباء هذه الرعاية الكريمة، وقال نتشرف في هذا اليوم برعاية سموه الكريم حفظه الله لمهرجان الحمضيات الخامس، وما نجده من دعم وتشجيع واهتمام ومتابعة من لدن سموه الكريم لهذه النافذة التسويقية المشرقة، والتي أصبحت واجهة مضيئة لإنتاج المحافظة من الحمضيات وغيرهما من المنتجات الزراعية ودعم جانب تنموي هام هو الزراعة والمزارعين وخاصة صغار المستثمرين.// انتهى //22:18ت م0235