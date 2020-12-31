جيزان 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واستنظم غرفة جازان الأحد المقبل ، فعاليات اللقاء التعريفي للمرحلة العاشرة لبرنامج "دعم ريادي ورياديات الأعمال بمنطقة جازان "، وذلك عبر الاتصال المرئي.ويتضمن اللقاء التعريف بالمشاريع المدعومة التي تشمل مسار المشاريع الصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات وبرنامج دعم العربات المتنقلة ومشاريع عربات الطعام، ودعم التوطين ودعم الخريجين والتعريف بالخدمات الإلكترونية.ويأتي اللقاء، ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، وبوابة غرفة جازان الإلكترونية بقطاع المشاريع في المملكة لتمكين شباب وشابات الوطن من مواكبة مستجدات سوق العمل، وتكريس ثقافة العمل الحرّ وتحقيق رؤية المملكة 2030. // انتهى //22:19ت م0237