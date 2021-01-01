الجزائر 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 299 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99610 إصابات.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2756 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 272 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67127 حالةً.// انتهى //00:48ت م0253