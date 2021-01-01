عمّان 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الجزيرة على معان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب القويسمة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة، رفع الجزبرة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد معان عند 20 نقطة في المركز الثامن.وفي المبارة الثانية، تعادل فريقا الفيصلي والأهلي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الأهلي رصيده الى 13 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //00:49ت م0254